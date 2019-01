Zó veel toppers al: ook Jungels zegt toe voor Giro 04 januari 2019

De 102de Ronde van Italië (11 mei-2 juni) wordt een sterrenparade. Nibali, Valverde, Pozzovivo, Landa, Zakarin, Bernal, Moscon, Woods, Simon Yates, Chaves, López, Roglic, Mollema, Aru, Kelderman en Dumoulin waren al certitudes. Topspurters Viviani, Démare en Gaviria en onze landgenoten De Gendt en De Plus ook. En Bob Jungels (Deceuninck-Quick.Step) is de volgende naam die mag worden toegevoegd aan het deelnemersveld. De 26-jarige Luxemburger finishte in de Giro al twee keer in de top tien (zesde in 2016, achtste in 2017) en was daarmee telkens de beste jongere. "Ik draag de Giro in mijn hart", aldus Jungels. "De komende editie oogt zeer interessant, zeker voor een tijdrijder als ik. De aanloop is niet té zwaar, al schuilen er wel een paar verraderlijke etappes in. De Giro verloopt doorgaans minder gecontroleerd en voorspelbaar dan de Tour. Die manier van koersen ligt me wel." Jungels maakt zijn seizoensdebuut in de Ronde van Colombia (12-17 februari). (JDK)

