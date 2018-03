Zo veel te zien in Canada 14 maart 2018

Filip en Mathilde hadden gisteren in Canada ogen tekort om de prachtige schilderijen van het Nationaal Museum in Ottawa te bewonderen. De koningin zelf had overigens ook veel bekijks met haar outfit van Natan. Die is nochtans niet nieuw, want Mathilde recycleert graag. Dit ensemble had ze al eens aan bij het staatsbezoek in Japan en vorig jaar op een nieuwjaarsreceptie. "De koningin wil niet de indruk geven dat ze het geld langs ramen en deuren buitensmijt", klinkt het in haar omgeving. Het staatsbezoek verplaatst zich vandaag naar Toronto. (PhG)

