Zo vecht ook Defensie tegen het virus

In de strijd tegen corona speelt Defensie een omvangrijke rol. Vier medische planners helpen de FOD Volksgezondheid met het coördineren van patiëntentransport en de verdeling van het materiaal. Een veertigtal militaire verpleegkundigen helpt in woonzorgcentra en ziekenhuizen, en de ambulances van het militair hospitaal rijden af en aan met Covid-19-patiënten. Daarnaast leverde het leger beademingstoestellen, ontsmettingstoestellen en ander medisch materiaal in enkele ziekenhuizen. In Aalst geven specialisten dan weer les aan zorgpersoneel rond de hygiënemaatregelen. "En onze luchtmacht repatrieerde al zo'n 600 Belgen en EU-burgers uit vooral Afrikaanse landen, met de hulp van speciale teams om alles te ontsmetten", aldus Marc Compernol. (CMG)

