Zo uniek is zijn hattrick

26 november 2018

Na 17 jaar nieuwe hattrickheld tegen Bayern

Zelf zat Lukebakio nog maar net op de kleuterschool. In 2001 was Schalke-spits Ebbe Sand de laatste die een hattrick scoorde tegen Bayern in de Bundesliga. Sinds de oprichting slaagden amper 16 anderen in dat huzarenstukje - vijf van hen in München. Van de hele lijst is Lukebakio met 21 jaar en 61 dagen de allerjongste. Franz Brungs was in 1964 bijna een decennium ouder, maar de Duitser schoot toen wel vijf keer raak voor FC Nürnberg.

