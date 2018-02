Zo trouwen Harry en Meghan Live op tv en paradetocht met koets 13 februari 2018

Het huwelijk van de Britse prins Harry met zijn Meghan Markle (foto) zal er één worden als in een sprookje. Het koppel zal immers een rit van 3 km met een koets maken door Windsor, "om zoveel mogelijk mensen te laten meegenieten". Dat heeft het paleis gisteren laten weten. Het koppel trouwt op 19 mei om 12 uur in St George's Chapel bij Windsor Castle, een plechtigheid die live op tv zal worden uitgezonden. Na het ritje met de koets zal er getoost worden in St George's Hall. Kensington Palace laat ook nog weten dat "prins Harry en mevrouw Markle enorm dankbaar zijn voor alle gelukwensen die ze hebben mogen ontvangen na de bekendmaking van hun verloving. Ze kijken ontzettend uit naar hun trouwdag en naar het kunnen vieren met het publiek."

