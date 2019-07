Exclusief voor abonnees Zo straf zijn de renners van Jumbo-Visma 08 juli 2019

In voetsporen van Panasonic

Jumbo-Visma is de eerste Nederlandse ploeg die een ploegentijdrit in de Tour wint sinds Panasonic over 63,5 kilometer in Libourne in 1992, met destijds onder meer Maurizio Fondriest, Olaf Ludwig, Viatcheslav Ekimov, Guy Nulens, Marc Sergeant en Eric Van Lancker in de rangen.

