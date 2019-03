Zo straf is dit Ajax... 06 maart 2019

00u00 0

...is pas de tweede ploeg die Real uitschakelt na de heenwedstrijd thuis te hebben verloren. Het Deense Odense deed het de Amsterdammers voor in de 1/8ste finales van de UEFA Cup 1994-1995: 0-2-uitzege in return na 2-3-thuisverlies in heenmatch.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN