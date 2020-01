Exclusief voor abonnees Zo stil op straat, zo druk in de supermarkt 30 januari 2020

"Een stralend zonnetje, maar niemand op straat te bespeuren." Vlaming Johan Smets zit vast in Wuhan en is al zes dagen niet meer buiten geweest. Vanuit z'n flat heeft hij een mooi zicht op de vele straten en autosnelwegen die onder hem kronkelen. Maar door het coronavirus rijdt daar momenteel geen auto en loopt er geen enkele mens - zelfs geen kat. "Zo verlaten is het hier nog nooit geweest." Buitenkomen gebeurt enkel als het écht moet - om eten en drank in te slaan. "Dat waren ook mijn vrouw en ik vandaag van plan, maar het is er niet van gekomen. We doen morgen een nieuwe poging", aldus Johan, al is het met schrik. In de supermarkten is het intussen erg druk. Door de inwoners van Wuhan wordt volop gehamsterd, want niemand weet hoelang de stad nog in lockdown zal zitten. (FT)

