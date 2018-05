Zo ruim je 500 meter mest op: MET 25.000 LITER WATER 09 mei 2018

De bewoners van de Catstraat in het West-Vlaamse Koekelare hoefden niet buiten te komen om te weten wat er aan de hand was. Door een defect aan het ventiel van een mestkar, ontsnapten honderden liters vloeibare mest. Over een afstand van 500 meter werd de straat besmeurd en werden er tientallen gevels en vier auto's geraakt. De brandweer had uren werk en liefst 25.000 liter water nodig om alle mest op te ruimen. Temperaturen die opliepen tot 28 graden zorgden er ook voor dat de mest snel opdroogde en klonterde. De schade lijkt al bij al mee te vallen. Sommige bewoners zagen er zelfs een voordeel in: "Best handig. Zo is onze wagen ook nog eens gekuist." De betrokken landbouwer kon minder lachen. Flink aangeslagen en met het schaamrood ging hij zich bij bewoners excuseren voor het leed en de bijhorende stank. Die bleef nog uren hangen. De boer zal moeten opdraaien voor de kosten van de opkuis.

