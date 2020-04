Exclusief voor abonnees Zo reageert een bondsprocureur op zijn ontslag 02 april 2020

Kris Wagner is niet langer bondsprocureur. Op het ontslag door de voetbalbond, die hem een schijn van partijdigheid aanwrijft en aanstoot neemt aan enkele Facebookposts, prikt hij terug op eigenzinnige wijze. Hij postte een filmpje waarin hij in zijn tuin hout klieft. "Want de doe-het-zelfzaak is gesloten en ik vond mijn tuingerief niet terug." En verder, filosofisch: "Er zijn in deze lockdowntijden veel mensen die het moeilijk hebben, hetzij omwille van ziekte of een overlijden in de familie, hetzij omwille van financiële moeilijkheden, hetzij omdat ze dubbele shiften draaien en risico's lopen in de gezondheidszorg, hetzij omdat ze zich ontredderd voelen door de onzekerheid en het gebrek aan sociaal contact. Dan nog wil ik een positieve boodschap uitdragen. Blijf bewegen." (BF)

