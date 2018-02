Zo onmisbaar is Sá: goed voor 28% van Luikse goals 21 februari 2018

Een collega maandagochtend: "Sá op de bank bij Standard, hij is verdorie de beste spits in België." Het bankzittersstatuut van de Portugees was - samen met de malaise bij Anderlecht - voer voor discussie. Sá is belangrijk voor de Rouches. Altijd aanspeelbaar, altijd dreigend, een aanvaller met wie je nooit klaar bent. Ook een belangrijke pion in de kleedkamer met zijn présence en ervaring. Net daarom is het opmerkelijk dat Sá op de bank werd gezet voor zo'n belangrijke match. Dat is het ook als je kijkt naar de statistieken van de Portugese aanvaller. Hij speelde in totaal 61 wedstrijden voor Standard waarin hij 30 keer scoorde. Stevig gemiddelde.

