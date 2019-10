Exclusief voor abonnees Zo'n vangst had visser niet verwacht 14 oktober 2019

Een alerte visser heeft zaterdag een paard van de verdrinkingsdood gered. Het dier was in het Oost-Vlaamse Meerdonk in een brede gracht gesukkeld, en werd per toeval door de man ontdekt. "Ik kom geregeld vissen wat verderop. Het gebeurt maar zelden dat ik tot hier kom gevaren met mijn roeibootje. Heel toevallig zag ik zo het paard." Het water in de gracht is maar een goeie meter diep, maar het dier was met zijn poten in de modder gezakt en zat vast. "Het was al flink vermoeid, dus heb ik de kop van het paard in mijn bootje gelegd en de hulpdiensten gebeld", aldus de visser. De brandweerkorpsen van Sint-Gillis-Waas en Beveren kwamen ter plaatse, maar moesten een beroep doen op een verreiker van de gemeente om het dier uit het water te tillen. Met hun zware brandweerwagens konden ze de drassige weide moeilijk bereiken. Na een halfuur stond het verzwakte dier weer op het droge. Een dierenarts diende het de nodige zorgen toe, en na 5 minuten stond het paard alweer op zijn benen. (KPM)

