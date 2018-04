Zo mooi klonk 'Happy Birthday' nog nooit 23 april 2018

00u00 0

De avond voordien tal van frisse pintjes met kameraden in café 't Tonneke, de dag zelf een chocoladetaart en koffie bij familie. Zo vieren wíj onze verjaardag - iets minder groots dan Queen Elizabeth II, dus. De Britse koningin blies zaterdag 92 kaarsjes uit in de Royal Albert Hall, in het gezelschap van Tom Jones, Kylie Minogue, Sting, Shaggy en tal van andere beroemdheden. Duizenden mensen zongen zo mooi als ze konden 'Happy birthday'. Zoon Charles introduceerde haar als "Hare Majesteit, 'mummy'". Afwezigen waren Kate Middleton, in de achtste maand van haar zwangerschap, en Elizabeths wederhelft Philip, die nog herstelt van een heupoperatie. Alsof dat feestje nog niet volstaat, viert de Queen binnenkort nóg eens haar verjaardag. Een tweede feestje in juni is een koninklijke traditie die al ruim 250 jaar standhoudt. (BHL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN