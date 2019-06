Exclusief voor abonnees Zo mooi kan onweer zijn 20 juni 2019

De weergoden hebben gisterochtend een straf klank- en lichtspel opgevoerd. Vooral in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen hield het onweer lelijk huis. "Eigenlijk werd het hele land getroffen. Alleen in de provincies Luik en Luxemburg was het wat rustiger", zegt Dieter Poelman van de dienst bliksemdetectie en observatie van onweders. "Ook Zeeland kreeg de volle laag. 's Avonds is het opnieuw beginnen onweren en ik schat dat er over de hele dag enkele duizenden grondontladingen en een veelvoud aan wolkontladingen zullen zijn geweest."

