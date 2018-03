Zó mooi kan een regendag beginnen 16 maart 2018

"Morgenrood, water in de sloot", zegt de volksmond en gisteren kreeg die alvast gelijk: een regenzone trok over het land. Hoe kan het dat zo'n grijze regendag begint met wondermooie roze-rode wolken? Weervrouw Jill Peeters verklaart het ons in een lesje fysica voor dummies. "De zon stuurt wit licht naar de aarde. Als de lichtgolven botsen met regendruppels, ijskristallen of stofdeeltjes, ontstaan de kleuren in de lucht. Blauw ontstaat als alleen de korte lichtgolven worden gebroken. Als ook de overblijvende lange golven worden gebroken, kleuren de lichtgolven rood. In dit geval zorgde de breking van het licht door de waterdamp in de wolken voor prachtige plaatjes." (IDV)

