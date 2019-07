Exclusief voor abonnees Zo mooi, en zo giftig 15 juli 2019

Azuurblauw water dat schittert in het zonlicht: niet voor niets wordt dit meer bij de Russische stad Novosibirsk de 'Malediven van Siberië' genoemd. En dus lokt het veel toeristen die er maar al te graag foto's maken voor op Instagram. Op sociale media is weinig wat het lijkt, en dat is ook hier het geval. Want het artificiële meer doet dienst als stortplaats voor een nabijgelegen energiecentrale. De blauwe kleur wordt veroorzaakt door gevaarlijke calciumzouten en andere metaaloxiden. Als reactie op de vele selfies rond en zelfs in het water, deed de uitbater van de centrale vorige maand nog een oproep. "Blijf weg van het water. Zwem niet in het meer en drink niet van het water. Zelfs kort huidcontact kan leiden tot een allergische reactie." Maar sindsdien lokt het meer nóg meer toeristen.

