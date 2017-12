Zó moet het, Mutti 00u00 0

Op politiek vlak heeft Angela Merkel het grootste palmares, maar op de latten kan ze duidelijk wat bijles van Emmanuel Macron gebruiken. Terwijl de Duitse bondskanselier (63) zich sinds haar heupbreuk in 2014 rustig voortbeweegt in de sneeuw, zoeft de Franse president fluks de hellingen af. Akkoord: hij is ook 23 jaar jonger dan Mutti Merkel en kon als kind ruimschoots oefenen. Zijn opa woonde immers in de buurt van een skistation. (PhG)

