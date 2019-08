Exclusief voor abonnees Zo moeder, zo dochter 17 augustus 2019

Valt het op dat Barbara Schatt (37) en haar dochter Claire (11) grote fan zijn van de film 'Maleficent'? "Heel grote fans!", lachen ze. "Speciaal voor Pukkelpop heb ik deze kledij gekocht in een gothicwinkel in New York", zegt Barbara. Niet te bloot? "Ik vind mama niet te uitdagend", zegt dochter Claire goedkeurend. "Ik vind het wel leuk dat de mensen naar mij kijken. Ik hou van een beetje aandacht", vult haar mama aan. "Eigenlijk heb ik dit hoofddeksel nog gekocht omdat ik dacht dat het ging regenen. Als het regent, lijkt mijn haar op Lionel Richie en dat wilde ik vermijden. (lacht)" Moeder en dochter gaan al vier jaar samen naar Pukkelpop. "We verkleden ons altijd in een speciaal thema.

