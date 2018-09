Zo maakt u het uw poetsvrouw makkelijker 06 september 2018

Er komt een campagne van de dienstenchequesector, specifiek gericht aan klanten van huishoudhulpen. Zij zullen bewust worden gemaakt van de rol die ze kunnen spelen om het werk voor hen aangenamer en veiliger te maken. De sensiblisering volgt op een studie naar werkbaar werk in de sector. Uit de rondvraag, uitgevoerd door IDEA bij bijna 3.900 huishoudhulpen, blijkt dat 89% positief is over de job. Met name de autonomie, werkuren en relatie met de klant worden geapprecieerd. "De klant kan vaak kleine zaken doen om het psychische en fysieke welzijn verder te verbeteren", zegt Peter Van de Veire van het Vormingsfonds Dienstencheques. "Bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van ergonomisch materiaal (denk aan bezems met uitschuifbare steel, red.) en geschikte schoonmaakproducten, niet roken als de huishoudhulp er is, na afloop een bedank-sms'je sturen, enzovoort..."

