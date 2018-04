Zo maakt u er een 'grilljant' weekend van: BBQ-kampioen geeft geheimen prijs Redactie

06 april 2018

00u00 1 De Krant De vogeltjes fluiten een uur langer, de chipolata's liggen vooraan in de toonbank en Jill voorspelt voor morgen een tropische twintig graden. Tijd dus voor de eerste barbecue van het jaar. Gewezen wereldkampioen BBQ en medegastheer van VIER-programma 'Grillmasters' Peter De Clercq geeft zes 'grilljante' tips prijs.

Gooi uw afval op de kolen

"Gooi niet alle restjes zomaar weg zoals je normaal zou doen. Als je met verse kruiden werkt, kan je de steeltjes nog recupereren. Hetzelfde met de schillen van appels of sinaasappelen. Gooi die in de houtskool: het sap dat vrijkomt, zorgt voor stoom en die zorgt dan weer voor een lekker aroma. Ideaal om een stukje kip zoveel meer smaak te geven."

Zorg voor een zoutkorst

"Probeer eens een zoutkorst te maken. Meng wat zout met verse kruiden en eventueel zelfs enkele houtschilfers voor een houterige smaak en maak daarmee een korstje voor een lekkere chateaubriand. Bij vis kan je dat ook doen met kruiden zoals dille, basilicum of koriander. Heel moeilijk klinkt het niet, want dat is het ook niet. De finesse zit 'm net in zulke kleine zaken."

