Zo maak je wel winst: restaurant verkoopt kraantjeswater als merkproduct 30 januari 2018

00u00 1

Twee restaurants uit Brussel worden ervan verdacht simpel kraantjeswater verkocht te hebben als flessenwater. Het leidingwater werd in flessen van het merk Val gegoten. Het misbruik kwam aan het licht door de opvallend lagere bestellingen die de twee restaurants plaatsten en door het feit dat veel flessen halfvol terugkwamen. Dat wekte argwaan bij brouwerij Haacht en er werd beslist om het teruggebrachte water te laten analyseren. Het gerecht is een onderzoek gestart naar de zaak en Haacht zoekt nu uit hoe ze de overeenkomst met de restaurants kan beëindigen en of er compensatie mogelijk is. Kraantjeswater gewoon serveren is overigens niet verboden, zegt Gerrit Budts van Horeca Vlaanderen. "Als restaurantuitbater moet je dat wel goed communiceren aan je klanten. Je moet het ook zo vermelden op je menukaart."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN