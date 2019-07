Exclusief voor abonnees Zó lachen ze in Gent met bureaucratie 04 juli 2019

00u00 0

Zijn ze nu al zot geworden in Gent, terwijl de Gentse Feesten pas over twee weken starten? Gisteren leek het op het eerste gezicht toch alsof enkelen er al een aantal nachtjes stevig doorzakken op hadden zitten, zulke vreemde capriolen haalden ze uit. Molenwiekend, met de benen hoog gestrekt of op z'n Egyptisch trokken zo'n 60 mensen door het centrum. De 'Silly Walks Parade' - naar comedycollectief Monty Python - bleek een hoger doel te dienen. "We brengen de absurditeit van de overdreven bureaucratie in beeld", klonk het, net op de geboortedag van Franz Kafka. "Had ik dit in mijn eentje gedaan, ik was naar het gesticht gestuurd", lachte een deelnemer. Normaal zou de tocht een uur duren, maar al gauw bleek het silly walken toch te vermoeiend, dus werd de tocht ingekort. Doel is wel om er een jaarlijks evenement van te maken. "Elke maand? Nee, dat is te veel bureaucratie", aldus de organisatie. (EDG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis