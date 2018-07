Zo kroop de maan achter de aarde (maar helaas ook achter de wolken) 28 juli 2018

Wie geen pech had met de wolken, kon gisterenavond een 'bloedmaan' bewonderen. Tussen 22.22u en 23.15u was een totale maansverduistering te zien in ons land, meteen ook de langste van de eeuw. Velen zakten af naar sterrenwachten die allemaal hun deuren openden voor de uitzonderlijke gebeurtenis.

