Zo krikken ze in Wallonië niveau op: verplicht Latijn voor iedereen 05 april 2019

Alle leerlingen in de eerste graad van het Franstalig middelbaar onderwijs zullen binnen enkele jaren minstens twee uur Latijn per week moeten volgen, ongeacht welke richting ze volgen. Zo moet het niveau omhooggehaald worden, werd beslist in het 'pacte d'excellence' dat het onderwijs hervormt. Al dient het in de eerste plaats ter ondersteuning van het Frans, klinkt het. Martin Valcke, professor Onderwijskunde (UGent), vindt het geen slecht idee. "Het is een illusie dat jongeren die niet zo sterk zijn, dit niet zouden aankunnen. Een sterke studiehouding moet je hen wel leren. Het is bewezen dat leerlingen beter presteren als leerkrachten hogere verwachtingen van hen hebben. Op voorhand zeggen dat er leerlingen zijn die het toch niet zullen aankunnen, is niet de juiste houding. Elke ingreep die zorgt voor meer kwaliteit, vind ik goed, of dat nu Latijn, wiskunde of logisch denken is." (LVB)

