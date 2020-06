Exclusief voor abonnees Zo krijg je 'De stoel' op bezoek 29 juni 2020

'De stoel', één van de populairste zomerprogramma's aller tijden, komt deze zomer zelf naar jou toe. En dat in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij het concept was zo snel mogelijk kijkers naar het populaire meubel te lokken. Dat resulteerde vaak in volkstoeloopjes, die in coronatijden niet meer te verantwoorden zijn. Maar kijk, de inventieve makers vonden er iets op en zo kan vanaf vanavond iedereen meespelen. Dat doe je zo:

