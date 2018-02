Zo komen de Spice Girls toch naar België 22 februari 2018

Nu de Spice Girls bevestigd hebben dat ze opnieuw gaan optreden, zijn ze bij 'Tegen De Sterren Op' meteen op zoek gegaan naar de gepaste kledij en pruiken om die reünie al eens te beleven. Normaal gezien zijn er enkel shows in de VS en Groot-Brittannië gepland, maar door het VTM-programma kan ook Vlaanderen genieten van de comeback. Ilse De Koe wordt even Mel C, Clara Cleymans wordt Emma, Ella Leyers kruipt in de huid van Geri Halliwell en Tine Embrechts en Nathalie Meskens nemen Mel B en Victoria Beckham voor hun rekening. (KDL)

