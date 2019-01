Zo kan het ook: Vande Lanotte doet Tommelein dikke nota cadeau 05 januari 2019

Het kan ook anders. Hoewel zijn Stadslijst de grootste partij van Oostende bleef, moest Johan Vande Lanotte (sp.a) de sjerp afstaan aan Bart Tommelein (Open Vld). Zijn partij moet op de oppositiebanken plaatsnemen, Vande Lanotte zei de gemeentepolitiek vaarwel. "Dat vind ik jammer en niet de beste zaak voor Oostende, maar dat wil niet zeggen dat ik daarom plots minder correct moet zijn. Ik ben niet geïnteresseerd in spelletjes." Integendeel: de gewezen burgemeester liet een uitgebreide overdrachtsnota instellen. Die geeft een overzicht van de stand van zaken in alle lopende dossiers. "Ik heb dat niet alleen aan Tommelein bezorgd, maar ook aan alle andere partijen in de gemeenteraad. Het was niet altijd geestig om daar mijn tijd in te steken - wetende dat mijn taak eropzat. Maar toch vond ik dat de normaalste zaak ter wereld. We hebben 24 jaar in het bestuur gezeteld omdat we de stad een warm hart toedragen. Dan moet je dat op een correcte manier afhandelen." (BHL)

