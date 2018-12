Zo kan het ook: rechter verbiedt staking bij PostNL 14 december 2018

00u00 0

Bij PostNL mag er de komende weken niet gestaakt worden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag gisteren besloten in een kort geding dat PostNL had aangespannen tegen vakbond FNV. Het postbedrijf was naar de rechter gestapt omdat de door FNV aangekondigde stakingen in de drukke decembermaand tot "onevenredige schade en risico's" leiden. Ook zouden consumenten ernstig gedupeerd worden door de enorme vertraging van post en pakketjes. Verder zijn acties volgens PostNL prematuur, omdat er nog wordt onderhandeld. FNV is het oneens met de uitspraak van de rechtbank, maar geeft er wel gehoor aan.