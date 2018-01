Zo kan het ook het antipestbeleid van Volvo Car Gent Meer w 26 januari 2018

00u00 0

Meer werknemers, meer pesterijen. Het

lijkt de logica zelve, maar ze gaat niet op

voor Volvo Car Gent. Hoewel het bedrijf

bijna 6.000 werknemers telt, zijn er

amper klachten rond pesten. In 2016

werd 45 keer een gesprek aangevraagd

bij een vertrouwenspersoon. Guy Van

Kerckvoorde, vertrouwenspersoon en

preventieadviseur in de lasfabriek, legt

uit welke de speerpunten van hun

antipestbeleid zijn.

HET EERSTE GEBOD:

HIER PEST MEN NIET

<<Respect en communicatie zijn de

kernwaarden van Volvo. Die brengen

we vanaf dag één aan, voor elke nieuw-

komer, om het even waar hij start. In onze

bedrijfscode staat letterlijk dat pesten

hier niet thuishoort en dat er op dat vlak

een beleid van zero tolerance is. Ook

teamwork en diversiteit zijn thema's waar

we regelmatig rond werken, net om

conflicten tussen collega's te vermijden.>>

OPLEIDING VOOR

ALLE LEIDINGGEVENDEN

<<Alle leidinggevenden geven we een

training rond psychosociale aspecten,

met daarin ook een luik rond pesten. Het

is belangrijk dat ze snel signalen kunnen

detecteren en bespelen.>>

MANAGERS WORDEN NOOIT

VERTROUWENSPERSOON

<<We willen dat er geen drempel is om

klachten of andere opmerkingen aan de

vertrouwenspersoon over te maken.

Daarom gaan we op zoek naar mensen

uit alle geledingen om deze rol op te

nemen. Dat zijn nooit de managers. We

leiden de vertrouwenspersonen op om

onbevooroordeeld en vertrouwelijk met

klachten om te gaan.>>

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN