Zo kan het ook: harde kern Genk vecht tegen kanker

15 april 2019

Als hooligans vechten, hoeft het niet altijd tegen andere supporters - of tegen het eigen clubbestuur - te zijn. De harde kern van KRC Genk strijdt tegen kanker, zo bleek gisteren voor de topper tegen Club Brugge. De 'Genkies' kochten voor 1.500 euro T-shirts en hoodies van 'Fighters against Cancer'. "Velen van ons hebben te maken gehad met die verschrikkelijke ziekte", zegt een woordvoerder. "Ook wij willen laten zien dat we hiermee begaan zijn en steunen met veel plezier 'Fighters against Cancer'."

