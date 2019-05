Exclusief voor abonnees Zo kan het ook: Duitstaligen hebben na 2 dagen al een coalitie 31 mei 2019

Na slechts twee dagen onderhandelen heeft de Duitstalige Gemeenschap een nieuwe coalitie voor de komende vijf jaar. Ondanks het verlies van een zetel, breidt de meerderheid van ProDG, PFF en SP een vervolgstuk aan de vorige legislatuur. "Met 13 van de 25 zetels beschikken we over een nipte meerderheid. We hadden voor de verkiezingen aangegeven dat deze coalitie zou worden voortgezet indien de kiezer het zou toelaten", zegt Olivier Paasch, die zichzelf opvolgt als minister-president. ProDG, de partij van Paasch, haalde opnieuw 6 zetels. De socialistische SP bleef gelijk op 4 zetels, terwijl de liberale PFF-MR een zetel verloor en op 3 zetels uitkwam. De grootste oppositiepartij, het christendemocratische CDP, verloor een zetel en kwam uit op 6.

