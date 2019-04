Exclusief voor abonnees Zó hou je dus een ultrakorte speech 01 april 2019

00u00 0

In West-Vlaanderen zijn ze sowieso al wat meer van daden dan van woorden, maar de provinciale sp.a'ers hebben hun verkiezingscampagne érg actief op gang getrapt. Lijsttrekkers John Crombez (Kamer), Annick Lambrecht (Vlaams Parlement) en Kathleen Van Brempt (Europees Parlement) gaven hun speeches vanop een bokkende rodeostier. Zelden waren speeches dus zo kort. Al slaagde Crombez er toch in om al ronddraaiend en -zwaaiend te praten over gemeentefinanciën en een tax shift en te pleiten voor een "Vlaams Marshallplan". (SVR)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen