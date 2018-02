Zo hevig was vuurgevecht in schuiloord Abdeslam 03 februari 2018

Kogelgaten in het raam, een bebloede matras, kogelhulzen overal: foto's die VTM Nieuws in handen kreeg, tonen hoe hevig het vuurgevecht was dat zich afspeelde op het schuiladres van Salah Abdeslam in de Driesstraat in Vorst. Maandag begint het proces tegen de terrorist, die terechtstaat voor poging tot moord op agenten bij die inval. In een exclusieve reconstructie vertellen we het verhaal van de dag die 's lands meest gezochte terrorist de das omdeed.

