Zo herken je een legale webapotheek 25 april 2020

Online wemelt het van de malafide apotheken, en dat is niet zonder gevaar. Uit studies van de WHO blijkt dat 50% van de door illegale websites verhandelde geneesmiddelen schadelijk kunnen zijn. Maar hoe vallen de legale nu van illegale te onderscheiden? Eerst en vooral zijn online apotheken wettelijk verplicht om op elke pagina (meestal onderaan) het EU-logo te plaatsen: een vlagje met het bekende apothekerskruis. Bij Belgische sites prijkt daarin de tekst 'Klik om te controleren of deze website legaal handelt'. Wie klikt, komt terecht op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en ziet meteen de lijst van alle in België vergunde internetapotheken. Elke online apotheek moet trouwens officeel vastgeklonken zijn aan fysieke apotheek en een zo ruim mogelijk assortiment aanbieden. De online apotheek mag dus niet alleen de duurste geneesmiddelen aanbieden en die van goedkopere producenten niet. Tot slot is het bij online apotheken onmogelijk om voorschriftplichtige medicijnen te bestellen. (StV)

