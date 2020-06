Exclusief voor abonnees Zo goed als iedereen annuleert z'n trouwfeest 11 juni 2020

Bijna alle trouwfeesten in juli en augustus zijn geannuleerd. De federatie van huwelijksplanners, HL België, vreest voor faillissementen. Vorige week besliste de Veiligheidsraad dat feesten met catering vanaf 1 juli mogelijk met 100 personen mogen plaatsvinden, maar dansfeesten zijn nog niet toegelaten. Waar vorige week nog zowat 20% van de geplande huwelijken doorging, is dat nu nog 5%. "Sinds enkele dagen is het voor ons duidelijk dat we een van de zwaarst getroffen sectoren zijn. We krijgen geen hinderpremie en heel wat mensen teren momenteel op hun spaargeld", aldus HL België.