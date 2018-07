Zo geraak je ook in de kwartfinale 02 juli 2018

Rusland in de kwartfinale. Met stug, verdedigend voetbal en een geslaagde penaltyreeks schakelden ze Spanje uit. Koele kikkers. De statistieken spraken voor zich. Eén schot binnen het kader, 26% balbezit. Ze wilden niet echt. Man van de Match was doelman Igor Akinfeev. Hij pakte de pogingen van Iniesta - vlak voor tijd - en Rodrigo in de verlenging. Akinfeev stopte ook ook de strafschoppen van Koke en Aspas. "We hoopten op strafschoppen", zei hij. "We maken een fantastisch WK mee."

