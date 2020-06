Exclusief voor abonnees Zo geprezen Zweden geeft toe: "Te veel doden, onze aanpak had anders gemoeten" 04 juni 2020

"Er zijn te veel doden gevallen door onze strategie. Onze aanpak had beter gekund." Dat heeft de Zweedse epidemioloog Anders Tegnell gisteren gezegd. Tegnell, het brein achter de maatregelen in het veelal geprezen Zweden, geeft daarmee voor het eerst toe dat de strategie waarbij de winkels en de horeca openbleven als vanouds niet de juiste was. Ook alle kinderen jonger dan 16 mochten gewoon naar school. Een open aanpak die internationaal veel lof kreeg, maar nu toch toch als een boemerang lijkt terug te keren. Zweden telt nu 44 sterfgevallen per 100.000 inwoners en in totaal bijna 4.500 doden, waardoor het wereldwijd bij de trieste koplopers hoort. Buurlanden Denemarken (10 doden per 100.000) inwoners en Noorwegen (4,4 doden per 100.000) hanteerden van meet af aan veel strengere maatregelen.

