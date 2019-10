Exclusief voor abonnees Zo fier kan alleen een mama zijn 26 oktober 2019

't Was een wat stijf gala, het verjaardagsfeest van Elisabeth op het paleis. Op emoties was het wachten tot de 18-jarige kroonprinses felicitaties kreeg van de hele familie. Zie koningin Mathilde blinken - ze is fier zoals alleen een moeder dat kan zijn.

