Zo erg zijn Belgische IS-kinderen eraan toe 13 december 2019

Een meisje van 4 bij wie de arm geamputeerd is en het stompje begint te ontsteken. Een jongen van 3 - haar broertje - met een beenwonde waar nog metaalscherven in zitten. Een meisje van 2 dat lijdt aan een luchtweginfectie, koorts en diarree. Een leeftijdsgenootje met brandwonden over haar hele lichaam. Het zijn vier van de tien kinderen over wie een Brusselse kortgedingrechter beslist heeft dat ze vanuit Syrië naar ons land moeten komen. De weigering van de Belgische regering om ook maar iets voor hen te doen, getuigt volgens de rechtbank van "een cynisme een rechtsstaat onwaardig". Maar doordat het vonnis de overheid enkel beveelt om consulaire bijstand te verlenen en papieren te verstrekken - en dus géén actieve repatriëring oplegt - ziet het ernaar uit dat de kinderen in de praktijk in hun penibele toestand zullen blijven zitten. Zeker doordat uitdrukkelijk wordt gesteld dat hun ouders niet geholpen hoeven te worden. (GVV)

