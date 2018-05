Zo dronken dat alcoholtester het begeeft 28 mei 2018

Twee Nederlandse bromfietsers die in Geldrop (Eindhoven) door de politie werden tegengehouden, waren zo dronken dat een storing ontstond in de alcoholtester van de politie. In de nacht van vrijdag op zaterdag zagen agenten de mannen slingeren over de hele rijbaan op hun brommer. Ze konden tijdens de controle niet op hun benen blijven staan. Ook afstappen en de bromfiets overeind houden, lukte hen nog nauwelijks. Op het politiebureau blies de ene bromfietser vierenhalf keer de toegestane hoeveelheid. In combinatie met de penetrante lucht van alcohol die rond de man hing, zorgde dat ervoor dat het testapparaat een storing kreeg. Daardoor kon de tweede man niet meer blazen. Pas na meer dan drie kwartier lukte dat weer - waarop de tweede bromfietser óók vier keer de toegestane hoeveelheid blies. Zijn rijbewijs was bovendien ongeldig verklaard en zijn identiteitskaart was al jaren verlopen. Beide mannen moeten zich verantwoorden voor de rechter.

