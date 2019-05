Exclusief voor abonnees Zo deed hij de test 01 juni 2019

00u00 0

Zonnebrandproducten bestaan doorgaans uit 60 à 70 % water en olie, 10 à 20 % uv-filters en 10 à 30 % toevoegingen. "Zowel in de filters als in de toevoegingen kunnen allergie-opwekkende stoffen en/of hormoonverstoorders zitten waar kinderen beter niet mee in aanraking komen", weet dermatoloog Thomas Maselis. Hij controleerde niet alleen de smeerbaarheid en het gebruiksgemak, maar ook de ingrediëntenlijst van twaalf zonneproducten voor kinderen.

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis