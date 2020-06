Exclusief voor abonnees Zo deden we de test 24 juni 2020

00u00 0

Voor deze test verzamelden wij vijf soorten mondmaskers: een zelf gestikt, een medisch mondmasker, een masker uitgedeeld door de gemeente, het Avrox-masker dat door de overheid bij de apotheek beschikbaar is en een doorzichtig 'mouth shield' dat zijn opgang maakt in de horeca. Chirurgische mondmaskers zijn voor de zorg bestemd en werden dus niet mee getest door de expert van het UZ in Gent. Een masker voor de gewone burger moet een filtercapaciteit hebben van minstens 70 procent. Om dit snel te achterhalen, is het voldoende om een spray op het mondmasker te richten. Komen de deeltjes niet doorheen de stof, dan voldoet het masker. Ook het aantal lagen, de aansluitbaarheid rond de neus, de sterkte van de rekkers en het ademcomfort werden mee in de test opgenomen. (BCL)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen