Exclusief voor abonnees Zo dan maar? 06 mei 2020

00u00 0

Tot 500 mensen kunnen via 20 in- en uitgangen veilig, droog en ver genoeg uit elkaar in de tribunes van de Ghelamco Arena zitten. Dat heeft evenementenbureau Goosebumps gisteren alvast aangetoond. "Zodra het mag, zouden we hier dus evenementen en optredens kunnen laten doorgaan, zodat er toch iets te beleven valt deze zomer", zegt Michiel Vanderheyden van Goosebumps. Een ideetje misschien ook voor de voetbalsector zelf? "We deden de test met een vijftiental figuranten. Dat ging van een flow vanop de parking via een check-in met plexiglas, het verdelen van veiligheidsmateriaal tot speciale tafels voor op een receptie. Met rode en groene bollen hebben we aangeduid waar mensen zouden mogen zitten. Alles zal uiteraard afhangen van de Veiligheidsraad en de richtlijnen, maar we willen aan hen alvast laten zien dat het kan."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen