Zlatan: "Zonder mij niet de moeite om te kijken" 15 juni 2018

Zlatan Ibrahimovic heeft woord gehouden. Hij is aanwezig op het WK... als ambassadeur van VISA. "Zonder mij zou het niet de moeite zijn om te kijken", knipoogde de Zweed, die veel verwacht van Duitsland en Brazilië. "Je weet gewoon dat de Duitsers het goed gaan doen. Hun ster is het team en daarom zijn ze zo sterk. En de Brazilianen gaan iets speciaals doen na een mislukt WK in eigen land." Over de kansen van zijn eigen land is de spits minder optimistisch. "Ze moeten gewoon genieten van het toernooi. Druk is er niet, want ik doe niet mee. Als ik er wel was geweest, dan zou iedereen verwachten dat we winnen." (VDVJ)

