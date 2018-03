Zlatan naar LA Galaxy 23 maart 2018

00u00 0

Concurrent kwijt. Romelu Lukaku (24) draagt tot eind dit seizoen alleen het gewicht van de aanval bij Man United. Zlatan Ibrahimovic (36) trekt naar LA Galaxy in de MLS. Het contract van de Zweed loopt eind dit seizoen af, maar United stemde nu al in met een gratis overgang. Zlatan kwam deze winter sneller terug na een zware knieblessure, maar raakte nadien nooit 100% fit en haalde dit jaar niet eens de kern meer. Ibrahimovic tekent in de VS voor 2 jaar en levert fors in. Jaarlijks strijkt hij er iets meer dan 1 miljoen euro op. (KTH)