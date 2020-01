Exclusief voor abonnees Zlatan met vallen en opstaan: vandaag al aan aftrap AC Milan? 06 januari 2020

00u00 0

San Siro likkebaardt: de kans is groot dat Zlatan Ibrahimovic vandaag met AC Milan zijn rentree maakt in de Serie A tegen Sampdoria. Ook al dateert zijn laatste duel in de VS al van 25 oktober, hintte Milancoach Pioli dat Ibrahimovic een speelkans zal krijgen, aan de aftrap of als invaller: "Als ik hem selecteer, betekent het dat hij speelklaar is. Zlatan arriveerde in een goede vorm en verbetert op training. Hij moet zich nog wat aanpassen, maar nu hebben we geen tijd om te praten: we hebben actie nodig." Pioli geeft toe dat Ibrahimovic een boost geeft: "Ibra is geen speler als een andere. Hij verandert de dynamiek in een club. Maar hij is ook geen verlosser. Hij wint niet alleen, we moeten als team winnen." Ibrahimovic draagt bij Milan het nummer 21, wat Timothy Castagne - die bij Atalanta ook '21' draagt - al inspireerde tot een jolige tweet: "Vanaf vandaag is Zlatan de op één na beroemdste nummer 21 in Italië, nietwaar?" In zijn thuisland Zweden daarentegen blijven de fans van zijn ex-club Malmö verontwaardigd dat Zlatan zich inkocht bij de rivaal uit Hammarby. Het standbeeld van Ibra in Malmö dat al enkele keren was toegetakeld is nu door vandalen ook van zijn sokkel gehaald. (BF)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis