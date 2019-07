Exclusief voor abonnees Zlatan heeft de nieuwste 'challenge' al onder de knie 06 juli 2019

Voor Zlatan Ibrahimovic is de nieuwste internet-uitdaging een fluitje van een cent. Na onder meer de Cinnamon Challenge (2012), de Ice Bucket Challenge (2014), Mannequin Challenge (2016), Bottle Flip (2016) en de Keke-gekte vorige zomer, is er nu de Bottle Cap Challenge. De uitdaging: met een welgemikte karatetrap het dopje van een fles laten draaien, en dat zonder de fles te raken. Ditmaal niet voor het goede doel, en minder gevaarlijk dan een eetlepel kaneel inslikken of een dansje naast je rijdende auto. Maar wel spectaculairder en een pak moeilijker dan pakweg stokstijf blijven staan, of een emmer koud water over je hoofd kieperen. De nieuwste hype, die best wel wat soepelheid en techniek vereist, werd afgelopen week door Amerikaans krijgskunstartiest Max Holloway met een goedgemikte 'spinning kick' gelanceerd. Naast Zlatan pikten onder anderen actieheld Jason Statham, zangeres Ellie Goulding en singer-songwriter John Mayer de uitdaging al succesvol op. (SPK)

