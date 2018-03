Zlatan "Graag gedaan, Los Angeles" 24 maart 2018

Dat hij naar LA Galaxy zou trekken stond al vast, maar Zlatan zou Zlatan niet zijn als hij dat niet op een originele manier zou aankondigen. Of wat dacht u van een paginagrote advertentie in de krant LA Times met daarop fijntjes de boodschap 'Dear Los Angeles, you're Welcome', oftewel 'Liefste Los Angeles, graag gedaan'. Donderdag werd zijn contract bij Manchester United nog ontbonden. De ondertussen 36-jarige Zweed is na twee jaar United met LA Galaxy toe aan de 9de club uit zijn professionele carrière. (WDK)

