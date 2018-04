Zlatan dan toch niet naar WK 27 april 2018

Zlatan Ibrahimovic (36) had er de voorbije maanden een spelletje van gemaakt door te zeggen dat hij toch op het WK in Rusland aanwezig zou zijn. Niet meer dan een promostunt. De Zweedse bond heeft in een statement komaf gemaakt met de subtiele spelletjes van Ibrahimovic, die eigenlijk nooit wilde terugkeren uit zijn interlandpensioen. "Ik heb dinsdag met hem gesproken", zei bobo Lars Richt. "Hij vertelde me dat hij niet van gedacht was veranderd." (KTH)