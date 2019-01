Zivkovic maakt KVO nerveus 19 januari 2019

KV Oostende is nog niet verlost van Richairo Zivkovic, die gisteren opnieuw meetrainde op De Schorre. De Nederlander heeft voorlopig nog geen akkoord met het Zwitserse FC Sion, dat hij eergisteren een bezoek bracht. Terwijl de clubs wél rond zijn, kan Zivkovic zich voorlopig nog niet vinden in de voorwaarden van de Zwitsers - dit terwijl hij schermt met vermeende interesse van andere clubs. KVO hoopt dat de transfer snel afgerond kan worden en het zo verlost is van het zware loon van de weinig productieve spits. Afwachten of Gert Verheyen de Nederlander vandaag selecteert voor het duel in Moeskroen. Tom De Sutter staat in ieder geval voor zijn debuut, net als de nieuwe Noorse rechtsachter Nouri. Mogelijk komen zij zondagavond meteen aan de aftrap. (TTV)

